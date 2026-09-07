Reinova lancia Nexus, l’intelligenza artificiale che apprende dai test di laboratorio

La piattaforma integra dati sperimentali e modelli digitali per accelerare lo sviluppo di veicoli, batterie e sistemi industriali

Reinova annuncia il lancio di Nexus, il progetto strategico con cui l’azienda evolve il proprio modello di testing, validazione e ingegneria verso una piattaforma AI-native, capace di trasformare dati sperimentali, competenze tecniche e infrastrutture di prova in conoscenza industriale riutilizzabile. Nexus nasce per portare il testing oltre la singola campagna di prova, trasformandolo in un ecosistema data-driven in cui test fisici, dati industriali, modelli predittivi, digital twin, AI Agent, requisiti tecnici, compliance ed evidenze di validazione concorrono ad accelerare lo sviluppo di prodotti e sistemi complessi.

La piattaforma - concepita come un ecosistema collaborativo, aperto a contributi esterni - è pensata per rispondere alla crescente complessità dei prodotti elettrificati, software-defined, connessi e regolati, riducendo la frammentazione tra progettazione, simulazione, test, validazione e rilascio. Nexus potrà trovare applicazione in diversi ambiti industriali ad alta intensità tecnologica, a partire da automotive, mobilità elettrica, applicazioni marine, sistemi industriali e Bess, Battery Energy Storage Systems.

A differenza dei modelli AI generalisti, Nexus si fonda su dataset sperimentali misurati, validati e pesati da competenze tecniche specialistiche. La piattaforma apprende da dati fisici reali, generati in laboratorio e interpretati da ingegneri, tecnici e specialisti di dominio.

Nexus integra digital twin, machine learning e modelli generativi applicati all’ingegneria, con l’obiettivo di creare AI Agent specializzati, capaci di supportare lo sviluppo di soluzioni hardware, software e algoritmiche. Il sistema potrà aiutare a individuare le evidenze già disponibili, evidenziare eventuali gap di validazione, suggerire i test realmente necessari e supportare le decisioni di sviluppo e release. Questo approccio consente di accelerare i cicli di sviluppo, ridurre i tempi di analisi, ottimizzare l’utilizzo dei banchi prova, diminuire il numero di prototipi fisici necessari e migliorare la tracciabilità delle decisioni tecniche e di compliance.

La piattaforma è già stata applicata in progetti pilota ad alta complessità tecnologica. Tra questi, Reinova ha sviluppato per un cliente leader europeo una delle prime batterie multichemistry al mondo, completando il progetto in tempi fortemente ridotti rispetto ai cicli di sviluppo tradizionali.

"Con Nexus vogliamo portare il testing oltre la validazione tradizionale, trasformandolo in una fonte continua di conoscenza industriale. Non parliamo di un’intelligenza artificiale generica, ma di un modello costruito su dati fisici, misurati e validati da competenze ingegneristiche" dichiara Giuseppe Corcione, Founder e CEO di Reinova. «L’obiettivo non è sostituire il lavoro delle persone, ma aumentarne il valore. Nexus consente di automatizzare le attività più ripetitive di analisi, correlazione e classificazione dei dati, permettendo a ingegneri e tecnici di concentrarsi su ciò che conta davvero: progettazione, sviluppo, processo, supervisione tecnica e decisioni a maggiore impatto. In questo modo l’intelligenza artificiale diventa uno strumento per migliorare la qualità del lavoro, accelerare i tempi di sviluppo e rendere più competitiva l’industria europea. Nexus è la nostra visione per rendere più veloce, tracciabile e sostenibile lo sviluppo di sistemi complessi».