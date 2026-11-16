circle x black
Cerca nel sito
 

Renzo Rosso: "Politica ascolti di più gli imprenditori"

'Folle bloccare educazione sessuale, ragazzi imparano da smartphone'

Renzo Rosso
Renzo Rosso
Segui Adnkronos su Google
16 novembre 2026 | 09.42
Alessandro Pulcini
LETTURA: 1 minuti

"Quello che chiedo al governo, con cui, come con tutti i governi, ho un buon rapporto, è di ascoltare molto di più noi imprenditori. Siamo la forza del Paese, siamo noi che teniamo in piedi il Paese. Se la politica ci ascoltasse, magari con un interlocutore per ogni settore merceologico, potremmo indicare al governo le vere esigenze del Paese, e il governo potrebbe agire di conseguenza. La vergogna è questa: non è possibile che la politica non risponda mai con concretezza". Lo ha dichiarato Renzo Rosso, fondatore di Diesel e presidente del Gruppo OTB, nel corso di Treviso d'autore, promosso da Vis Factor e curato da Valentina Fontana e Francesca Carollo.

“Quello che succede nelle scuole di oggi è pazzesco. Abbiamo un ministro dell’Istruzione che blocca l’educazione sessuale nelle scuole, siamo folli? Siamo il Paese in Europa che ha più violenza sulle donne. Ma chi dà l’educazione sessuale ai nostri figli? I genitori non sono in grado. Ci vogliono i mezzi, bisogna fare qualcosa, perché alla fine loro che cosa fanno? Ovviamente sanno che cosa vuol dire il sesso, vanno a vederlo sullo smartphone e sullo smartphone vedono qualcosa di brutale. Bisogna assolutamente lavorare con filosofia e modernità, tenendo conto dei tempi moderni, e dare ai ragazzi quello di cui hanno bisogno” ha poi concluso Rosso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Atp Finals, il videomessaggio di Bove per Cobolli: "Darà il massimo per l'Italia"
News to go
Ai rivoluziona il commercio, nei negozi arrivano i commessi virtuali
Atp Finals, festa per Zverev: i tifosi 'abbracciano' il numero uno, ma qualcuno resta deluso
'Rocky' compie 50 anni, l'omaggio a Philadelphia è da record del mondo - Video
Nordio: "Ricandidarmi? Se Meloni me lo chiedesse sarebbe un onore, ma non pretendo nulla"
Cortei a Torino, minore identificato per disordini 17 ottobre: trovati machete e pistola a piombini - Video
Mobilità nelle città d'Italia, il 60% in auto - Video
Caso Pasolini, Nordio: "Difficile ricostruire la verità dopo 50 anni" - Video
News to go
L'ucraina a rischio collasso demografico per la guerra - Video
News to go
Scioperi bus, treni, aerei: il calendario degli scioperi da oggi a fine mese - Video
Maltempo in Toscana, "Via, Via tutti": l'avvertimento prima della frana in diretta - Video
Ddl Concorrenza alla Camera, le modifiche proposte - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza