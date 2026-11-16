Renzo Rosso: "Politica ascolti di più gli imprenditori"

"Quello che chiedo al governo, con cui, come con tutti i governi, ho un buon rapporto, è di ascoltare molto di più noi imprenditori. Siamo la forza del Paese, siamo noi che teniamo in piedi il Paese. Se la politica ci ascoltasse, magari con un interlocutore per ogni settore merceologico, potremmo indicare al governo le vere esigenze del Paese, e il governo potrebbe agire di conseguenza. La vergogna è questa: non è possibile che la politica non risponda mai con concretezza". Lo ha dichiarato Renzo Rosso, fondatore di Diesel e presidente del Gruppo OTB, nel corso di Treviso d'autore, promosso da Vis Factor e curato da Valentina Fontana e Francesca Carollo.

“Quello che succede nelle scuole di oggi è pazzesco. Abbiamo un ministro dell’Istruzione che blocca l’educazione sessuale nelle scuole, siamo folli? Siamo il Paese in Europa che ha più violenza sulle donne. Ma chi dà l’educazione sessuale ai nostri figli? I genitori non sono in grado. Ci vogliono i mezzi, bisogna fare qualcosa, perché alla fine loro che cosa fanno? Ovviamente sanno che cosa vuol dire il sesso, vanno a vederlo sullo smartphone e sullo smartphone vedono qualcosa di brutale. Bisogna assolutamente lavorare con filosofia e modernità, tenendo conto dei tempi moderni, e dare ai ragazzi quello di cui hanno bisogno” ha poi concluso Rosso.