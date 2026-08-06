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Reti, Fibercop e Invitalia insieme per accelerare la diffusione della fibra ottica

06 agosto 2026 | 11.19
Redazione Adnkronos
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Fibercop e Invitalia hanno sottoscritto le convenzioni che disciplinano l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo Nazionale per la Connettività (FNC), destinati ad accelerare la diffusione delle reti ultraveloci sul territorio nazionale. Questo consentirà la copertura di oltre 477 mila civici distribuiti sull'intero territorio nazionale con completamento previsto entro la scadenza fissata a giugno 2030, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione del Paese e al superamento del divario digitale.

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