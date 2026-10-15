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Rifiuti, Guidolin (Erion Weee): "Su piccoli Raee comunicazione fondamentale"

Così la presidente del Cda di Erion Weee, Simona Guidolin, nel corso dell’evento tenutosi a Roma dove è stato presentato lo studio 'Dalla prossimità alla raccolta. Analisi dei nuovi modelli di raccolta dei Piccoli Raee nei casi studio di Asia Napoli e Coop Lombardia'

Simona Guidolin - (Adnkronos)
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15 ottobre 2026 | 14.41
Francesca Romano
LETTURA: 1 minuti

"I piccoli Raee finiscono in un luogo non corretto perché c'è una mancanza di conoscenza da parte dei cittadini”. Così la presidente del Cda di Erion Weee, Simona Guidolin, nel corso dell’evento tenutosi a Roma presso l’hotel Quirinale dove è stato presentato lo studio 'Dalla prossimità alla raccolta. Analisi dei nuovi modelli di raccolta dei Piccoli Raee nei casi studio di Asia Napoli e Coop Lombardia'. Quello del riciclo di piccoli dispositivi elettrici ed elettronici, come smartphone, rasoi, auricolari, è un tema fondamentale perché, come spiega Guidolin, “vengono gettati nella spazzatura o nella plastica, oppure rimangono nascosti nei cassetti delle nostre case”.

“La principale soluzione che possiamo adottare è quella della comunicazione, che gioca un ruolo fondamentale - ha rimarcato - Bisogna stimolare e moltiplicare le iniziative di sensibilizzazione per spiegare ai cittadini dove devono conferire, in modo corretto, i prodotti elettrici ed elettronici, giunti a fine vita”. Guidolin si è poi soffermata su un punto fondamentale: portare la raccolta nei luoghi frequentati ogni giorno può aumentare i quantitativi conferiti, purché i nuovi canali siano aggiuntivi alla rete esistente.

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