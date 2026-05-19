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Riforma Ets Ue: von der Leyen spinge per investimenti Green e Clean Tech

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen proporrà una riforma dell'Ets Ue per reinvestire i proventi in investimenti Green e Clean Tech. L'obiettivo è potenziare l'innovazione tecnologica pulita in Europa.

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen durante una plenaria a Strasburgo - Afp
La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen durante una plenaria a Strasburgo - Afp
19 maggio 2026 | 11.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Reinvestire ovunque i proventi dell'Ets (Emissions Trading System), il sistema Ue di scambio di quote di emissioni climalteranti, nell'innovazione tecnologica 'green'. Sarà questo, ha annunciato stamani la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il cuore della riforma dell'Ets che l'esecutivo Ue proporrà quest'estate.

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"Dobbiamo sbloccare - ha detto von der Leyen, in un videomessaggio ad una conferenza europea del settore delle tecnologie pulite - gli ingenti investimenti necessari per la transizione verso un'economia pulita. Il sistema di scambio di quote di emissione (Ets) è fondamentale. E sappiamo che funziona: dal 2005, le emissioni sono diminuite del 39% nei settori interessati, mentre l'economia è cresciuta del 71%. Ha generato oltre 260 miliardi di euro".

"A livello europeo - ha ricordato - il 100% di questi introiti viene reinvestito nell'innovazione pulita. Ma non è così a livello nazionale. E questo sarà il fulcro della riforma dell'Ets di quest'estate. I proventi dell'Ets devono essere reinvestiti nelle imprese europee. Questo denaro proviene dall'industria - ha concluso - e deve essere utilizzato per costruire le industrie pulite del futuro".

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Ursula von der Leyen Ue Clean Tech riforma Ets Ue
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