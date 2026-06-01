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RiminiWellness – Erba Vita: benessere della persona e attenzione all'ambiente

01 giugno 2026 | 10.50
Redazione Adnkronos
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Mettere la persona al centro è la missione di Erba Vita, azienda specializzata nel settore del benessere naturale. Il direttore marketing Gabriele Di Vanni ha spiegato che l'azienda sviluppa oltre 1.500 prodotti pensati per accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita. Parallelamente prosegue il percorso verso una maggiore sostenibilità, con particolare attenzione a packaging riciclati e riciclabili e a certificazioni che attestano l'impegno nella tutela dell'ambiente, degli animali e degli ecosistemi marini.

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