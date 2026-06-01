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RiminiWellness – Freddy: innovazione e sostenibilità al servizio del movimento

01 giugno 2026 | 11.42
Redazione Adnkronos
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Il movimento come elemento fondamentale per una vita sana è al centro della filosofia di Freddy. Il direttore marketing Alessandro Costa ha presentato a RiminiWellness una nuova tecnologia brevettata sviluppata dall'azienda, confermando l'attenzione all'innovazione nel settore sportivo. Sul fronte ambientale, Freddy sta portando avanti diverse iniziative per ridurre il proprio impatto, dall'utilizzo di veicoli aziendali elettrici alla scelta di fornitori che impiegano energia proveniente da fonti rinnovabili.

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