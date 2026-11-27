"Diventa importante la nostra partecipazione come Inps a questo congresso di Anci: segna sicuramente una linea di continuità nei rapporti che abbiamo già con l'Associazione, ma può essere anche l'occasione per fare una riflessione su quelle che sono le esigenze dell'utenza di cui ci occupiamo". Così Alessia Rimmaudo Direttore centrale direzione centrale credito, welfare e strutture sociali Inps, in occasione del convegno 'Welfare innovativo: lo Stato Amico si costruisce sul territorio', promosso dall'Inps nell'ambito della 43esima Assemblea annuale dell'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) a Verona.