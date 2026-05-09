Rival (Cirad): "Progetto Trails per integrazione sostenibile tra foreste e palma da olio"

"Il progetto Trails in Malesia è un progetto agroforestale, ovvero un'integrazione tra foresta e agricoltura. Abbiamo piantato 37 ettari di foresta mista, combinando quindi la vegetazione forestale con la palma da olio. Valuteremo la capacità di rigenerazione di questa foresta. L'obiettivo del progetto è quindi valutare la fattibilità dell'agroforestazione come alternativa al disboscamento e alla successiva riforestazione". Lo ha dichiarato il prof. Alain Rival di Cirad - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement e coordinatore del progetto Trails, in occasione dell'Eiis Summit in corso a Roma.