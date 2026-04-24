Roma: al via Floracult, mostra mercato di fiori tra natura e cultura del verde

Non solo l'esposizione di piante e fiori, di arredi e oggettisitca per giardini e terrazze ma anche un'occasione per ascolare esperti nei vari campi della botanica, della scienza e più in generale della natura intesa come cultura. Tutto questo è Floracult, la mostra mercato di florovivaismo ai Casali del Pino, giunta alla 15esima edizione che si è aperta oggi e andrà avanti fino a domenica 26 aprile, ai Casali del Pino nel Parco di Veio in zona Giustiniana a pochi passia dalla via Cassia. L'evento, dedicato al tema "Verde Speranza" è promosso e organizzato da Ilaria Venturini Fendi, imprenditrice agricola e designer, insieme all’esperta di giardini Antonella Fornai e all’architetto Francesco Fornai.

Alla manifestazione partecipano oltre 170 espositori in un trionfo di colori e profumi ma non meno interessante è il ricco programma di laboratori, installazioni, esperienze culturali e ludiche, incontri con ricercatori e artisti di fama internazionale. Ad aprire oggi è stato l'incontro Verde Roma, Condivide et Albera, un’occasione speciale per raccontare la riforestazione urbana partecipata, un’iniziativa che mira a rigenerare, proteggere e arricchire il verde urbano attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini.

Sempre oggi, alle 12, si prosegue con Vittorio Gallese e Ugo Morelli che dialogheranno a partire dal loro libro Cosa significa essere umani? Corpo, cervello e relazione. Il libro propone una rilettura dell’umano alla luce delle più recenti ricerche neuroscientifiche e delle scienze umane. Mentre nel pomeriggio (alle 16) Giacomo Bianchi, presidente di Arte Sella, racconterà la storia di Arte Sella il più importante Parco artistico d’Italia, dove l’esperienza estetica si esprime combinando installazioni di grandi artisti e ambiente boschivo e montano.

Domani attesa per l'incontro con l’entomologo e scrittore Gianumberto Accinelli in dialogo con la giornalista scientifica Silvia Bencivelli su bizzarre curiosità del mondo degli insetti (ore 10,30). Si andrà avanti con la presentazione di due libri legati da una storia in comune: Alberto Tintori “Il viaggio degli Agrumi in Italia” percorsi, curiosità di cultivar regionali coltivati a scopo ornamentale rifacendosi ad una tradizione rinascimentale toscana. Ed inoltre sarà presentato da Claudia Ruspoli “Vignanello, il castello, la sua terra, la sua storia, i suoi giardini” storia del castello Ruspoli, dei suoi giardini e dell’agrumeto che ha ritrovato l’antico splendore. Alle 16 incontro con Paola Bonfante, professoressa Emerita di biologia vegetale all’Universita di Torino, Accademica dei Lincei, studiosa delle interazioni tra piante e microrganismi, ci accompagnerà in una riflessione sulle relazioni tra il mondo vegetale e l’essere umano.

Domenica alle 10:30 terrà banco la crisi climatica ed ecologica: comprenderla per affrontarla con il climatologo Luca Mercalli in video collegamento. Infine, nel pomeriggio alle 17, un incontro tra musica e pratiche yogiche, intitolato Cmc Jam Session X Floracult Hosted by Tormento e Shorty Il Conscious Music Circle (Cmc) nasce dalla collaborazione tra artisti e professionisti dell’industria musicale le cui vite sono state profondamente trasformate dalle pratiche yogiche offerte dallo Yogi, Sadhguru.