Roma Eco Race, sfida nel segno della guida sostenibile

La seconda edizione di Roma Eco Race, manifestazione sportiva automobilistica di regolarità riservata ai mezzi alimentati con propulsioni e carburanti alternativi, non si accontenta del basso impatto ambientale dei veicoli in gara e aggiunge una nuova sfida nel suo regolamento. Il 12 e il 13 ottobre i concorrenti oltre al rispetto del codice della strada e all’attenzione al percorso, suggerito dal classico road book, dovranno adottare uno stile di guida sostenibile, indispensabile per posizionarsi in classifica superando al meglio la nuova prova consumo introdotta.

Una novità che ha incontrato il favore di Sara Assicurazioni, che promuove a fianco di Aci numerosi eventi regionali e nazionali, il cui minimo comune denominatore è la passione per l'auto e la mobilità. Per il secondo anno consecutivo sarà la compagnia assicuratrice ufficiale e main sponsor della manifestazione, a sostegno dell’ambiente e della sicurezza. Sara Assicurazioni non è nuova a iniziative che premiano la sostenibilità, un esempio è quello di Guido Bene, la polizza auto comportamentale che premia uno stile di guida virtuoso, primo prodotto RC Auto che affronta i temi dell'ambiente, della responsabilità e della convenienza sottoponendoli alla verifica, secondo lo standard ISO/TS 17033/2019, di un ente terzo specializzato, in questo caso Bureau Veritas Italia.

“Apprezziamo il nuovo canone introdotto dagli organizzatori nel regolamento della seconda edizione di Roma Eco Race e siamo convinti che migliorare il proprio stile di guida favorisca il contenimento delle emissioni. Inoltre l’adozione di un comportamento responsabile da parte del conducente contribuisce a una maggiore sicurezza stradale”, ha dichiarato Marco Brachini, direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni.

La 2° Roma Eco Race, organizzata da Automobile Club Roma, che ne cura gli aspetti sportivo automobilistici e Punto Gas, operatore del settore automotive e della mobilità sostenibile, consente di ottenere punti validi per due competizioni motoristiche: il Trofeo Green Challenge Cup e il Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport, in conformità con il Codice Sportivo Internazionale Fia, la Federazione internazionale dell’Automobile. La manifestazione, che prevede la presenza a Roma già venerdì 11 nel pomeriggio, quando i partecipanti si ritroveranno per le verifiche tecniche, si svolge in contemporanea con la 2° Roma Eco Race Press - Memorial Fiammetta La Guidara, con le stesse caratteristiche ma riservata ai giornalisti e ai media del settore automotive.

I veicoli ecologici in gara si sfideranno lungo un percorso di circa 200 chilometri che avrà come protagonisti la città di Roma, l’area dei Castelli Romani e il territorio della Provincia di Frosinone, con taglio del traguardo a Fiuggi, cittadina termale tra le più importanti e antiche d’Europa. La Roma Eco Race fa parte della categoria degli ecorally, disciplina nata nel 2006 tra Italia, San Marino e Città del Vaticano. La partecipazione è aperta a tutti - operatori del mondo automotive, tecnici e piloti, ma anche a chi ama semplicemente l’auto e l’ambiente purché a bordo di un mezzo omologato per la circolazione stradale nell’Ue alimentato con carburanti e propulsioni alternativi.

Ammesse autovetture elettriche (Bev - Battery Electric Vehicles e Fcev - Fuel Cell Electric Vehicles), ibride elettriche (Mhev - Mild Hybrid Electric Vehicles, Hev - Full Hybrid Electric Vehicles, Phev - Plug in Hybrid Electric Vehicles ed Erev - Extended Range Electric Vehicles), Gpl (Bi-fuel/Dual-fuel Gpl/BioGPL), Cng (Bi-fuel/Dual-fuel CNG/BioCNG), Hvo (Biodiesel Hvo) e H2 (Internal Combustion Engine Hydrogen). L’evento si svolge con il patrocinio di Comune di Fiuggi, Sport e Salute, Coni Comitato Regionale Lazio, Uiga Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive ed in collaborazione con il Parlamento Europeo Ufficio di collegamento in Italia. Main sponsor Sara Assicurazioni. Partner Assogasliquidi - Federchimica.