circle x black
Cerca nel sito
 

Ronzulli: "Il Salone Nautico è una vetrina internazionale e c'è l'Italia che esprime il meglio di sé"

La vicepresidente del Senato: "A livello di numeri, significa anche posti di lavoro e innovazione, tecnologia e crescita in termini economici"

Ronzulli:
20 settembre 2025 | 12.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Questo salone racconta le eccellenze italiane perché è una vetrina internazionale che rappresenta il nostro Paese. Al Salone Nautico c'è l'Italia che esprime il meglio di sé. A livello di numeri ci sono oltre 1000 espositori e numerose nazioni presenti e questo significa anche posti di lavoro e innovazione, tecnologia e crescita in termini economici". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, in occasione del Salone Nautico di Genova. "E' un appuntamento importante per me dove ho voluto esserci per testimoniare la vicinanza delle istituzioni a queste realtà che raccontano cos'è l'Italia nel mondo", ha concluso Ronzulli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Salone Nautico economia innovazione
Vedi anche
Fedez e il rap su Sinner: "Bufera per colpa mia, chiedo scusa" - Video
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza