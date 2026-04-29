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ISSN 2465-194X

Rotocalco n° 17 del 29 aprile 2026

29 aprile 2026 | 13.12
Redazione Adnkronos
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Design Week: Hisense colora il Fuorisalone con "The Colorful District"; Milano Design Week 2026: la 'Swedish Home' di Electrolux celebra tempo e armonia dell'abitare; L'Oréal Italia: 'The Beauty Circle' di Riccardo Lucii vince il contest creativo promosso con Istituto Marangoni; Design Week: Chicco lancia la Linea Meraviglia i nuovi concetti di design evolutivo; Alcol: al via campagna per consumo responsabile firmata Diageo ed Esselunga;Design Week 2026: BSH ad EuroCucina, 'innovazione a misura d'uomo per la cucina moderna'; Milano Design Week, glo presenta Y.O.U. tra arte e IA; Metro, "SquisITA" fa tappa a Genova: filiera e qualità al centro; Sport: il roadshow 'Eat Like You Train' di BeGreat per promuovere talento sportivo arriva a Vicenza; Roma Tre Orchestra, torna a Garbatella il festival estivo insieme a INPS e Fondazione Roma; Voci dal Parlamento- Energia, Procaccini: "ETS va sospeso, pesa su famiglie e imprese".

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