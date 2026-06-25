circle x black
Cerca nel sito
 
ISSN 2465-194X

Rotocalco n° 25 del 24 giugno 2026

25 giugno 2026 | 11.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Adnkronos Q&A, a Palazzo dell'Informazione 'La demografia cambia la società'; Assegnati a Milano i Premi "L'Oréal Italia Per le Donne e la Scienza"; 'Expo Riva Schuh' e 'Gardabags' guidano il futuro di scarpe e pelletteria tra artigianato e AI; Università telematiche in crescita, la fotografia del Censis: boom di iscritti e laureati; Paraguay e Italia, nuove opportunità di business con l'Accordo Ue-Mercosur; Food & Beverage: Estathé, oltre 50 anni di successo fra tradizione e innovazione;Sostenibilità: presentato a Bergamo XI Bilancio di Sostenibilità Territoriale di A2a, oltre 160mln di valore territoriale; ASSICA celebra 80 anni: export e competitività al centro dell'assemblea annuale; Trasporti: inaugurate a Milano Carrozze Panoramiche Fondazione FS in circolazione dal 27 giugno al 29 agosto sulla tratta Palazzolo – Paratico / Sarnico; Mirabilandia, al via la stagione degli eventi estivi fra musica, risate e brividi; Bioplastiche compostabili, opportunità e criticità del settore al centro del 3° forum; Portrait of Italians, a Roma una mostra fotografica realizzata interamente con Realme 16 pro series; Sicurezza: a Roma un incontro su come affrontare le sfide del nuovo disordine globale; Digitale, Falcone (FI): "Sovranità tecnologica Ue per difesa, cybersicurezza e competitività"

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video
Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga - Video
Terremoto in Venezuela, paura in aeroporto: la scossa e la fuga - Video
Terremoto in Venezuela, La Guaira devastata: il viaggio da incubo - Video
Terremoto in Venezuela, il primo bilancio del presidente Rodriguez: "32 morti, una tragedia"
Vannacci a cena con Alemanno: "Meloni può chiamarmi, sono disponibile"
News to go
Piano Casa, decreto da convertire entro il 6 luglio
Grandinata improvvisa a Roma, chicchi grandi come palline da golf - Video
News to go
Ddl caccia, primo via libera del Senato: scoppia polemica opposizioni
Giorgetti: "Decisione su scostamento per Difesa a settembre"
news to go
Euro digitale, via libera del Parlamento Ue a nuovo regolamento


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza