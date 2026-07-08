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ISSN 2465-194X

Rotocalco n° 27 dell'8 luglio 2026

08 luglio 2026 | 12.18
Redazione Adnkronos
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Adnkronos Q&A, longevità come opportunità di sviluppo; Trent'anni da incorniciare, il premio Fair Play Menarini incanta Firenze; Musica: presentata 'Estate in Consiglio', dal 6 al 29 luglio al Parco della Pace a Roma; Futures 2026, a Roma il confronto su innovazione e sostenibilità per l'impresa del futuro; Airbnb, Carlo apre le porte della Gallura autentica: "Così racconto la Sardegna oltre il mare"; Sport: Inaugurati a Guidonia il nuovo spazio Illumina e lo skatepark Collefiorito; Su Marghera brilla un Punto Luce a contrasto della povertà educativa; Decarbonizzazione del trasporto aereo, a Roma l'incontro sul futuro della filiera SAF; Ultimo, il concerto dei record diventa un laboratorio di ricerca all'Università di Tor Vergata; Insurtech Days 2026: il futuro dell'assicurazione tra vita, salute e longevità al centro della II giornata; Cultura: Farchioni1780 porta a Umbria Jazz "Ascoltare il mondo", viaggio tra suono, poesia e Cantico delle Creature ; Memoria: con un monologo civile a Piazzale Loreto la cittadinanza inciampa nel ricordo

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