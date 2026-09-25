Rotocalco n° 38 del 23 settembre 2026

Von der Leyen, Stato dell'Unione: "Un'Europa più forte e indipendente"; Salute: Cdi Bionics San Babila apre le porte ai cittadini; Blue Green Economy Award 2026, da Napoli il riconoscimento alle imprese della sostenibilità; Fashion & Talents, ha sfilato a Roma la moda creata dai giovani; Milano, Icch premia i comunicatori del domani insieme a Vittorio Feltri e Maria Latella; Giovani e istituzioni, la sfida di Parma Capitale Europea dei Giovani 2027; Syoss, dalla colorazione all'Hair Care: il nuovo capitolo alla Milano Beauty Week; Il 70° Congresso nazionale degli Ingegneri; Acea Acqua Edu Camp: il valore della sostenibilità sale in barca a vela con i giovani; 'Just Euman', al Parlamento Ue di Strasburgo l'esposizione di Pro Vita per mostrare "l'aborto per quello che è"; Ue: Fidanza (FdI), 'discorso von der Leyen conferma stretta su migranti'.