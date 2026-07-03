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SAF, Chiaramonti (Poitecnico di Torino): "Al 2030 potenziale nazionale limitato, serve coordinamento tra politiche Ue"

03 luglio 2026 | 17.01
Redazione Adnkronos
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"I biocarburanti da biomassa non hanno raggiunto la maturità commerciale: ritardo mette a rischio obiettivi 2050 sulla decarbonizzazione", lo ha dichiarato David Chiaramonti del Politecnico di Torino, presidente della Biofuture Platform, intervenendo alla presentazione dello studio "Sinergie tra agricoltura e trasporto aereo per la produzione di SAF", nell'ambito del terzo incontro del 2026 della Fondazione Pacta sulla riduzione delle emissioni del trasporto aereo. Chiaramonti ha illustrato le proiezioni sul potenziale di materie prime nazionali per il SAF: anche nello scenario più ottimistico, al 2030 si arriverà a poco più di 400mila tonnellate annue, un volume contenuto se paragonato ai fabbisogni attesi dai mandati ReFuelEU Aviation.

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