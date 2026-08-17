Portate via tre delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio e della tavoletta bifronte, 'Madonna col bambino' e 'Francescano in adorazione', da un lato, 'Ecce homo', dall’altro. Nel corso della fuga, gli autori del furto hanno abbandonato, in prossimità della recinzione del museo, le altre due tavole del Polittico

Proseguono senza sosta le attività investigative, coordinate dalla Procura distrettuale di Messina, e delegate alla Squadra Mobile della locale Questura e ai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio culturale per la ricerca delle tele di Antonello da Messina rubate dal Museo regionale di Messina nella notte di Ferragosto. La Procura, guidata da Antonio D'Amato, ha ascoltato il personale di vigilanza del museo e visionato le immagini degli impianti di video sorveglianza dello stesso museo e di quelli posti lungo la pubblica via.

Sono state portate via tre delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio e della tavoletta bifronte, 'Madonna col bambino' e 'Francescano in adorazione', da un lato, 'Ecce homo', dall’altro. Nel corso della fuga, gli autori del furto hanno abbandonato, in prossimità della recinzione del museo, le altre due tavole del Polittico.

La Procura di Messina sta procedendo a carico di persone, allo stato, ignote in ordine al delitto previsto dall’art. 518-bis, comma 2, cp, furto pluriaggravato di opere d’arte.