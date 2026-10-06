Salis: "Edizione Salone tra le più vincenti ultimi 15 anni"

“Come ricordato dal presidente Formenti, questo è un Salone dei record anche a detta di tutti gli espositori, una delle edizioni di maggiore successo degli ultimi quindici anni. Come Comune di Genova ne siamo orgogliosi, avendo lavorato tantissimo con le nostre partecipate come Aster, Amiu e Amt per far funzionare la città e garantire la massima resa dell'evento. Abbiamo puntato con forza anche su un Fuorisalone d'eccezione per attirare un pubblico nuovo e diversificato, come dimostra il grande riscontro del concerto di musica elettronica con dj Nova. Il Teatro del Salone Nautico è probabilmente il più bello del mondo: la collocazione al Waterfront di Levante è ideale non solo per la nautica, ma per tutte le grandi manifestazioni espositive nazionali e internazionali, a partire da Euroflora. Abbiamo tutto per rimanere ai vertici assoluti. Insieme a Confindustria Nautica possiamo sviluppare nuovi asset turistici per la città. Infine, rivendico con orgoglio un segnale concreto di attenzione sociale: la gestione delle aree parcheggio ha fruttato quasi trentamila euro che saranno interamente devoluti a due realtà del territorio a cui teniamo molto, Porto dei Piccoli e Music for Peace”. Così Silvia Salis, Sindaca di Genova, a margine della conferenza stampa conclusiva del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova.