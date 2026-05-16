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Salone Libro: Ferrovie dello Stato presenta 'Viaggiare con Leggerezza' "Vogliamo farci motore di cultura"

16 maggio 2026 | 10.31
Redazione Adnkronos
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Il Gruppo FS ha presentato l'antologia "Viaggiare con leggerezza", edita da minimum fax, che raccoglie gli scritti dei vincitori della terza edizione del concorso letterario "A/R Andata e Racconto. Viaggiare con leggerezza: istruzioni per l'uso", promosso da FS e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Le storie dei quattro autori esordienti, Maurizia Di Stefano, Franco Revello, Riccardo Grasso ed Edoardo Maresca, si intrecciano con i racconti inediti di sei scrittrici e scrittori già affermati, come Simona Vinci, Matteo Nucci, Guido Catalano, Nadeesha Uyangoda, Lorenza Pieri e Antonella Lattanzi, membri della giuria che ha selezionato i testi vincitori, tra i quasi cinquecento racconti che hanno preso parte al concorso letterario. Il volume è stato presentato nell'ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino.

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