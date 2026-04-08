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Salone Mobile, Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): "Conferma fiere strumento diplomazia economica"

Giovanni Bozzetti
Giovanni Bozzetti
08 aprile 2026 | 15.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Salone del Mobile è una punta di eccellenza del sistema fieristico milanese e, in generale, del sistema fieristico italiano, un luogo in cui è possibile apprezzare il cuore del Made in Italy". Così Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, alla conferenza stampa di presentazione del Salone del Mobile alla Triennale di Milano.

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"In un periodo particolarmente complicato dal punto di vista geopolitico, parzialmente alleviato dalla notizia della tregua in Iran - aggiunge - il Salone del Mobile, al pari di ogni grande manifestazione fieristica, può confermarsi come strumento straordinario di diplomazia economica, capace di contrastare la cultura del conflitto grazie alla riunione di operatori e visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Lo ha dimostrato riaprendo gli eventi internazionali dopo il Covid e reagendo a situazioni complesse come quelle legate alla guerra in Ucraina e all’imposizione dei dazi".

Per Bozzetti "è dunque importante che il Salone del Mobile continui ad aprirsi sempre di più anche ai non addetti ai lavori e ai giovani, perché è qui che si coglie il cuore del Made in Italy. Un modello che nasce dall’incontro tra bellezza, cultura e paesaggio e si traduce in capacità industriale, tecnologia e visione. È questa combinazione a rendere i nostri prodotti riconoscibili e apprezzati nel mondo e a trovare nel Salone una delle sue espressioni più evidenti".

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