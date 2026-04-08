Salone Mobile, Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): "Conferma fiere strumento diplomazia economica"

"Il Salone del Mobile è una punta di eccellenza del sistema fieristico milanese e, in generale, del sistema fieristico italiano, un luogo in cui è possibile apprezzare il cuore del Made in Italy". Così Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, alla conferenza stampa di presentazione del Salone del Mobile alla Triennale di Milano.

"In un periodo particolarmente complicato dal punto di vista geopolitico, parzialmente alleviato dalla notizia della tregua in Iran - aggiunge - il Salone del Mobile, al pari di ogni grande manifestazione fieristica, può confermarsi come strumento straordinario di diplomazia economica, capace di contrastare la cultura del conflitto grazie alla riunione di operatori e visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Lo ha dimostrato riaprendo gli eventi internazionali dopo il Covid e reagendo a situazioni complesse come quelle legate alla guerra in Ucraina e all’imposizione dei dazi".

Per Bozzetti "è dunque importante che il Salone del Mobile continui ad aprirsi sempre di più anche ai non addetti ai lavori e ai giovani, perché è qui che si coglie il cuore del Made in Italy. Un modello che nasce dall’incontro tra bellezza, cultura e paesaggio e si traduce in capacità industriale, tecnologia e visione. È questa combinazione a rendere i nostri prodotti riconoscibili e apprezzati nel mondo e a trovare nel Salone una delle sue espressioni più evidenti".