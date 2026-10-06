Salone Nautico, Formenti (Confindustria Nautica): 'Noi più grande salone al mondo con 140mila visitatori'

Nel corso della conferenza stampa di chiusura della 66esima edizione, il Presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti ha tracciato un bilancio della manifestazione: "Con quasi 140mila visitatori e una crescita dell'11,2%, ci confermiamo senza tema di smentita il più grande salone nautico al mondo. I riscontri sono estremamente positivi in tutti i settori: dalla piccola nautica al boom della vela, che ha registrato un +28% per i multiscafi, fino all'accessoristica e alla componentistica". Le dichiarazioni sono state rese a conclusione del 66° Salone Nautico di Genova, svoltosi sotto il claim 'We are made of sea'.