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Salone Nautico, Formenti (Confindustria Nautica): 'Noi più grande salone al mondo con 140mila visitatori'

06 ottobre 2026 | 12.02
Redazione Adnkronos
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Nel corso della conferenza stampa di chiusura della 66esima edizione, il Presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti ha tracciato un bilancio della manifestazione: "Con quasi 140mila visitatori e una crescita dell'11,2%, ci confermiamo senza tema di smentita il più grande salone nautico al mondo. I riscontri sono estremamente positivi in tutti i settori: dalla piccola nautica al boom della vela, che ha registrato un +28% per i multiscafi, fino all'accessoristica e alla componentistica". Le dichiarazioni sono state rese a conclusione del 66° Salone Nautico di Genova, svoltosi sotto il claim 'We are made of sea'.

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