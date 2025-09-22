Salone Nautico, Gianneschi (vicepresidente Confindustria Nautica:) 'Tech trade utile per mondo componentistica"

"Abbiamo pensato di istituire due giornate tecniche degli operatori che esistevano molti anni fa, in questo caso giovedì e venerdì, definite "Tech Trade", dove abbiamo riunito il mondo della componentistica con l'obiettivo di sviluppare in maniera organica e coordinata l'esposizione al pubblico con le attività e incontri B2B degli operatori internazionali, valorizzando così un altro comparto che rappresenta l'eccellenza del Made in Italy." Alessandro Gianneschi, vicepresidente di Confindustria Nautica, ha parlato ai microfoni di Adnkronos facendo il punto sulla settimana dedicata al 65° Salone Nautico di Genova, manifestazione in corso fino al 23 settembre.