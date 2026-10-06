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Salone Nautico, Piana (Regione Liguria): "Grande opportunità di sviluppo, risposta concreta a startup e innovazione"

06 ottobre 2026 | 13.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel corso della conferenza stampa conclusiva del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana ha tracciato un bilancio ampiamente positivo della manifestazione: "Un appuntamento attesissimo di caratura internazionale che genera sviluppo per l'economia di Genova e dell'intera regione, registrando numeri crescenti tra gli operatori produttivi. Il Salone è stato la vetrina ideale per valorizzare l'impegno regionale su ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, garantendo uno spazio e risposte trasversali alle startup del settore". Così Alessio Piana, Assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria, a margine del momento conclusivo del 66esimo Salone di Genova, manifestazione che si è svolta dall'1 al 6 ottobre.

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