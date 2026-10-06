Salone Nautico, Piana (Regione Liguria): "Grande opportunità di sviluppo, risposta concreta a startup e innovazione"

Nel corso della conferenza stampa conclusiva del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana ha tracciato un bilancio ampiamente positivo della manifestazione: "Un appuntamento attesissimo di caratura internazionale che genera sviluppo per l'economia di Genova e dell'intera regione, registrando numeri crescenti tra gli operatori produttivi. Il Salone è stato la vetrina ideale per valorizzare l'impegno regionale su ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, garantendo uno spazio e risposte trasversali alle startup del settore". Così Alessio Piana, Assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria, a margine del momento conclusivo del 66esimo Salone di Genova, manifestazione che si è svolta dall'1 al 6 ottobre.