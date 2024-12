“Fino ad oggi i parchi nazionali, i parchi regionali e le aree marine hanno vissuto ognuno per proprio conto. Occorre creare un sistema per organizzare le strategie per tutelare la biodiversità.” Ha detto Luca Santini, presidente Federparchi, in occasione dell'evento “Stati Generali delle Aree protette italiane” tenutosi nella sede della Biblioteca Nazionale di Roma. Un confronto con i protagonisti del sistema delle aree naturali protette.