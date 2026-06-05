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SATEC, Stella (Confindustria Nautica): "Filiera resiliente grazie a export e diversificazione mercati"

05 giugno 2026 | 16.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'incertezza internazionale resta la principale variabile esterna per le imprese, perché rende più difficile fare previsioni e incide sulla fiducia dei consumatori. Nonostante questo, l'industria nautica italiana ha dimostrato grande resilienza grazie alla sua forte vocazione internazionale e alla capacità di diversificare i mercati". Lo ha affermato Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, intervenendo alla Convention SATEC 2026 organizzata a Borgo Egnazia, a Fasano. Stella ha ricordato che l'Italia è il primo esportatore mondiale di unità da diporto e detiene il 52% del portafoglio ordini globale dei superyacht. "Una filiera interamente italiana che non ha delocalizzato e continua a generare occupazione, investimenti e valore per il sistema economico nazionale", ha concluso.

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