SATEC, Stella (Confindustria Nautica): "Filiera resiliente grazie a export e diversificazione mercati"

"L'incertezza internazionale resta la principale variabile esterna per le imprese, perché rende più difficile fare previsioni e incide sulla fiducia dei consumatori. Nonostante questo, l'industria nautica italiana ha dimostrato grande resilienza grazie alla sua forte vocazione internazionale e alla capacità di diversificare i mercati". Lo ha affermato Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, intervenendo alla Convention SATEC 2026 organizzata a Borgo Egnazia, a Fasano. Stella ha ricordato che l'Italia è il primo esportatore mondiale di unità da diporto e detiene il 52% del portafoglio ordini globale dei superyacht. "Una filiera interamente italiana che non ha delocalizzato e continua a generare occupazione, investimenti e valore per il sistema economico nazionale", ha concluso.