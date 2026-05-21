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Satispay lancia Educazione Previdenziale per futuro economico di aziende e dipendenti

21 maggio 2026 | 09.33
Redazione Adnkronos
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Satispay presenta il nuovo servizio di Educazione Previdenziale per supportare aziende e dipendenti nella costruzione di una maggiore consapevolezza sul proprio futuro economico. L'iniziativa nasce anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 sulla previdenza complementare. Attraverso strumenti semplici e accessibili, il servizio punta a trasformare un tema complesso in un percorso chiaro e concreto, favorendo decisioni più informate sul benessere finanziario di lungo periodo.

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