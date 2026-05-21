Satispay lancia Educazione Previdenziale per futuro economico di aziende e dipendenti

Satispay presenta il nuovo servizio di Educazione Previdenziale per supportare aziende e dipendenti nella costruzione di una maggiore consapevolezza sul proprio futuro economico. L'iniziativa nasce anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 sulla previdenza complementare. Attraverso strumenti semplici e accessibili, il servizio punta a trasformare un tema complesso in un percorso chiaro e concreto, favorendo decisioni più informate sul benessere finanziario di lungo periodo.