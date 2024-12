Schifani (Presidente della Regione Sicilia):  "Se potessi confermerei Pasqualino Monti in eterno"

Gli obiettivi raggiunti dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, e il nuovo look che Palermo offre con il suo porto e l’annesso waterfront, non possono che rendere molto soddisfatti la Regione Siciliana, sia per la qualità tecnologica dell’intera struttura, che per le conseguenti opportunità di ricaduta economica. Al 6° convegno tenutosi a Palermo, "Noi, Il Mediterraneo”, ha confessato alla stampa che se fosse dipeso da lui, avrebbe rinnovato il mandato del Presidente Pasqualino Monti, in eterno.