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Sciopero autotrasportatori, Garante : "Revocare fermo tir 20-25 aprile"

Lo stop proclamato per "l’assoluta emergenza, causata dal rincaro fuori controllo del carburante"

Camion - (IPa)
Camion - (IPa)
31 marzo 2026 | 17.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Revocare lo sciopero proclamato per 6 giorni (20-25 aprile) dagli autotrasportatori o riformulare l’azione collettiva, in conformità alla legge 146 del 1990 ed alla disciplina di settore. L'invito arriva dalla Commissione di garanzia sugli scioperi con riferimento alla proclamazione, da parte dell’Associazione Trasportounito, di un fermo nazionale dei servizi di autotrasporto merci, in conformità alla legge 146 del 1990 ed alla disciplina di settore. L’Autorità, si legge in una nota, ha motivato l’indicazione immediata per violazione della regola del preavviso minimo e mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, con riferimento al fermo precedentemente proclamato dal Comitato Trasporto Siciliano, per il periodo 14-18 aprile 2026.

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La protesta è stata proclamata per "l’assoluta emergenza, causata dal rincaro fuori controllo del carburante, il quale incide in modo letale su bilanci già fragilissimi delle imprese di autotrasporto, potrebbe avviare sin d’oggi i fermi dei Tir nelle proprie rimesse e Trasportounito si impegna a sostenere questi atti con il massimo dell’assistenza sindacale".

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