circle x black
Cerca nel sito
 

Sciopero generale 9 marzo, Commissione garanzia: nessuno stop nei trasposti, chi si ferma

Lo stop nazionale proclamato in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne confermato per scuola, sanità, terziario, turismo e servizi

sciopero_saracinesche_abbassate_canva
sciopero_saracinesche_abbassate_canva
07 marzo 2026 | 17.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nessuno stop ai trasporti per lo sciopero generale nazionale indetto per lunedì 9 marzo. Lo comunica la Commissione di garanzia ricordando che, da tale astensione, le organizzazioni proclamanti hanno escluso l’intero settore.

Chi si ferma

Per lo sciopero, proclamato da Cgil e Usb in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne dell'8 marzo, si fermeranno però scuola pubblica e privata, università, ricerca e settore della formazione; sanità, uffici, terziario, turismo e servizi.

Per quanto riguarda la scuola lo stop proclamato per l’intera giornata di tutto il personale docente e non docente, potrebbe portare alla chiusura dei cancelli in molti istituti.

Disagi possibili anche nel settore della sanità, dove vengono comunque garantiti i servizi essenziali, per lo stop di infermieri, oss, ostetriche, personale della riabilitazione e veterinari.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sciopero Commissione garanzia trasporti
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza