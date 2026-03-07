Nessuno stop ai trasporti per lo sciopero generale nazionale indetto per lunedì 9 marzo. Lo comunica la Commissione di garanzia ricordando che, da tale astensione, le organizzazioni proclamanti hanno escluso l’intero settore.

Chi si ferma

Per lo sciopero, proclamato da Cgil e Usb in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne dell'8 marzo, si fermeranno però scuola pubblica e privata, università, ricerca e settore della formazione; sanità, uffici, terziario, turismo e servizi.

Per quanto riguarda la scuola lo stop proclamato per l’intera giornata di tutto il personale docente e non docente, potrebbe portare alla chiusura dei cancelli in molti istituti.

Disagi possibili anche nel settore della sanità, dove vengono comunque garantiti i servizi essenziali, per lo stop di infermieri, oss, ostetriche, personale della riabilitazione e veterinari.