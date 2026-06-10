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Sciopero treni 11 giugno, confermano stop dei sindacati base: circolazione ferroviaria a rischio

La mobilitazione indetta dalle sigle sindacali di base Cub Trasporti e Sgb coinvolgerà il personale delle imprese ferroviarie dalle ore 3 di giovedì, alle ore 2 di venerdì 12 giugno: al centro della protesta contratto, sicurezza e condizioni di lavoro dei ferrovieri

Stazione ferroviaria - (Ipa)
Stazione ferroviaria - (Ipa)
10 giugno 2026 | 11.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuovi possibili disagi per chi viaggia in treno. Nonostante la sospensione dello sciopero di 8 ore proclamato dai sindacati confederali dopo il confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermata la mobilitazione indetta dalle sigle sindacali di base Cub Trasporti e Sgb, che coinvolgerà il personale delle imprese ferroviarie dalle ore 3 di giovedì, alle ore 2 di venerdì 12 giugno.

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"I lavoratori delle imprese ferroviarie sciopereranno dalle ore 3:00 di giovedì 11 giugno alle ore 2:00 di venerdì 12 giugno, a sostegno della piattaforma per un Ccnl che tuteli adeguatamente diritti, sicurezza, salute e salario di tutti i ferrovieri", affermano Cub Trasporti e Sgb in una nota.

Alla base della protesta, spiegano i sindacati, vi è la contestazione del modello organizzativo del settore ferroviario, con particolare riferimento alle gare e ai processi di frammentazione delle attività. Lo sciopero è stato proclamato contro quello che viene definito "il buco nero delle gare e dello spacchettamento in ferrovia" e contro "il sistema azienda/firmatari che sta demolendo Mercitalia".

Per il personale di macchina e di bordo, Cub Trasporti e Sgb rendono inoltre noto di adottare integralmente la piattaforma elaborata dall'Assemblea nazionale Pdm/Pdb (personale di macchina e personale di bordo), rilanciando le richieste legate alle condizioni di lavoro, alla sicurezza operativa e al rinnovo contrattuale.

La mobilitazione delle sigle di base resta dunque confermata nonostante la revoca dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali confederali, sospeso dopo il tavolo convocato al Mit sul tema delle gare per i servizi ferroviari. La giornata di giovedì 11 giugno potrebbe quindi registrare cancellazioni o variazioni nella circolazione ferroviaria nazionale, con possibili ripercussioni sui servizi regionali e a lunga percorrenza.

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