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Scornajenchi (Snam): 'fondamentale raccontare ai cittadini lavoro dietro sicurezza energetica'

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10 novembre 2026 | 09.42
Redazione Adnkronos
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"Raccontare ai cittadini il lavoro dietro la sicurezza energetica, è di fondamentale importanza. Spesso la sicurezza energetica, proprio perché tale, è percepita solo quando non c'è. E questo non ce lo possiamo permettere, anzi, dobbiamo fare in modo che in ogni momento ci sia un presidio importante della sicurezza energetica del Paese. Questo è il ruolo del gas ed è l'ultima linea di difesa del sistema energetico nazionale. Dobbiamo essere sempre pronti, anche quando gli altri magari non lo sono". Così Agostino Scornajenchi, amministratore delegato di Snam, in occasione dell'inaugurazione della mostra celebrativa degli 85 anni di Snam, "La forza dell'invisibile", organizzata presso la nuova sede Snam - The energy house a Milano.

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