Sea Beyond protagonista dell'installazione 'One Ocean' di Unesco all'assemblea generale Onu

In occasione della High-Level Week dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Unesco ha inaugurato 'One Ocean', una speciale installazione ospitata presso la sede delle Nazioni Unite a New York. Aperta al pubblico per due settimane a partire dal 23 settembre, l’installazione porta l’oceano al centro dell’agenda internazionale in un momento in cui Capi di Stato, responsabili politici e leader globali sono riuniti presso le Nazioni Unite. Concepita attorno al motto dell’Unesco 'Learn. Think. Act.', l’installazione accompagna i visitatori in un percorso immersivo che porta dalla consapevolezza all’azione. L’esperienza invita a scoprire il ruolo essenziale dell’oceano nel sostenere la vita sulla Terra e la sua importanza per la resilienza climatica, lo sviluppo sostenibile e il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Il percorso si apre con una suggestiva rappresentazione dell’oceano come sistema interconnesso, ispirata alla mappa di Spilhaus, che pone l’oceano al centro del pianeta e mette in evidenza le connessioni tra continenti, comunità ed ecosistemi.

Prosegue poi con una raccolta di domande rivolte dai giovani di tutto il mondo ai capi di Stato e di governo presenti all’Assemblea Generale, offrendo una riflessione sulle speranze, le preoccupazioni e le aspettative delle nuove generazioni. Il percorso si conclude con esempi concreti che dimostrano come la conoscenza possa tradursi in azioni significative, tra cui una selezione di iniziative sostenute da Sea Beyond, il progetto del Gruppo Prada condotto in partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa (Coi) dell’Unesco dal 2019 per promuovere la consapevolezza sulla tutela dell’oceano. Attraverso le sue iniziative educative, Sea Beyond promuove l’ocean literacy tra le giovani generazioni e contribuisce a rafforzare il legame tra le persone e l’oceano, favorendo una maggiore consapevolezza della necessità di preservarlo. “In un momento in cui i leader mondiali sono riuniti per discutere del nostro pianeta, vogliamo ricordare l’importanza dell’oceano per il nostro futuro - commenta Lorenzo Bertelli, Head of Sustainability del Gruppo Prada -. Attraverso Sea Beyond abbiamo imparato che l’educazione è uno degli strumenti più efficaci per generare cambiamenti duraturi. Siamo orgogliosi di essere parte di One Ocean e di supportare Unesco nel portare questo messaggio nel cuore delle Nazioni Unite.”

“Esiste un unico oceano che collega persone e nazioni. Proteggerlo richiede non solo conoscenze scientifiche, ma anche educazione, coinvolgimento e azione collettiva. Attraverso la partnership con il Gruppo Prada per il progetto Sea Beyond, Unesco sta costruendo una coalizione sempre più ampia per rendere l’ocean literacy accessibile a tutti e rafforzare il rapporto tra l’umanità e l’oceano”, sottolinea Khaled El-Enany, direttore generale dell’Unesco. La cerimonia di inaugurazione di One Ocean si è svolta oggi alla presenza di Khaled El-Enany, Direttore Generale dell’Unesco, e Francesca Secondari, General Counsel & Chief Legal Officer del Gruppo Prada. L’occasione ha inoltre rappresentato un’opportunità per invitare nuovi partner ad aderire al Sea Beyond Multi-Partner Trust Fund for Connecting People and Ocean, lanciato dal Gruppo Prada e dall’Unesco nel 2025 per mobilitare le risorse finanziarie di soggetti diversi e contribuire a ripristinare il rapporto tra l'umanità e l'oceano. Il fondo offre una piattaforma che consente a organizzazioni provenienti da differenti settori di unire le forze attorno a una visione comune.