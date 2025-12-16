circle x black
Boom di vendite per i biglietti del 'Sicilia Express', oltre 2mila ticket in 30 minuti

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità: "Abbiamo risposto a un’esigenza concreta di mobilità"

'Sicilia express' - Fotogramma / Ipa
'Sicilia express' - Fotogramma / Ipa
16 dicembre 2025 | 15.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Boom di vendite per i biglietti del 'Sicilia Express', l'iniziativa della Regione siciliana per raggiungere l'Isola in treno durante il periodo delle festività natalizie. Oltre duemila i tagliandi sono stati venduti già nei primi trenta minuti e sono rimasti disponibili gli ultimi posti per il viaggio di andata del 27 dicembre e il ritorno del 10 gennaio. Nel dettaglio, i biglietti per il treno del 20 dicembre, dal Nord alla Sicilia, sono andati esauriti in meno di mezz’ora, mentre quelli per il collegamento di ritorno del 5 gennaio sono stati venduti in appena 35 minuti. Anche gli altri due treni programmati, il 27 dicembre e il 10 gennaio, hanno fatto registrare numeri molto significativi: a tre ore dall’apertura delle prenotazioni il tasso di riempimento aveva già raggiunto il 90 per cento.

Il Sicilia Express è una misura pensata per consentire il rientro in Sicilia, soprattutto nei periodi di forte richiesta legati alle festività, di tanti siciliani che lavorano o studiano fuori dall’Isola, offrendo loro un’opzione di viaggio economicamente accessibile e affidabile. "Il successo del Sicilia Express - dice l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò - dimostra che come Governo regionale abbiamo risposto a un’esigenza concreta di mobilità. L'idea di aggiungere un secondo convoglio ferroviario ha funzionato, dando la possibilità di soddisfare quasi tutte le richieste. Questa iniziativa nasce proprio con l’obiettivo di permettere a molti siciliani di tornare a casa durante le festività, quando la domanda cresce e le alternative di viaggio diventano spesso difficili o troppo costose. Continueremo a lavorare per potenziare i collegamenti da e per la Sicilia, rispondendo in maniera sempre più puntuale alle esigenze dei cittadini. Ribadiamo, però, che non si tratta di un'alternativa alle misure contro il caro-voli, che per altro sono state già prorogate fino al 28 febbraio 2026", conclude l'assessore Aricò.

