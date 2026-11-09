Sicurezza economica, Cospito: "L'Europa deve accelerare sull'autonomia strategica"

L'ambasciatore e commissario straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana agli HG Dialogues: dalle materie prime critiche ai semiconduttori, le dipendenze industriali sono una vulnerabilità per l'Occidente. Ma lo spazio può diventare un terreno di cooperazione tra Stati Uniti, Cina e Russia

La sicurezza economica deve diventare una priorità per le imprese e per gli Stati, perché la dipendenza da fornitori esteri in settori strategici può trasformarsi rapidamente in una vulnerabilità per intere filiere industriali. È il messaggio lanciato dall'ambasciatore Mario Cospito, commissario straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nelle conclusioni degli HG Dialogues 2026, organizzati da HighGround alla Luiss di Roma, con Adnkronos media partner.

Cospito ha individuato uno spartiacque nel 2001, segnato da due eventi destinati a modificare gli equilibri internazionali: gli attentati dell'11 settembre e l'ingresso della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio. Da allora, ha osservato, il processo di globalizzazione ha iniziato progressivamente a lasciare spazio a dinamiche di regionalizzazione delle economie e alla ricerca di una maggiore autonomia strategica.

La Cina e il rischio di blocco delle filiere

L'ascesa industriale e tecnologica cinese rappresenta, secondo Cospito, una trasformazione che l'Occidente deve imparare a comprendere e affrontare. Il diplomatico ha ricordato le proprie visite a Shenzhen e Dalian, dove ha potuto osservare direttamente lo sviluppo delle capacità produttive e scientifiche del Paese.

La questione più urgente per l'Europa riguarda le dipendenze industriali, a cominciare dalle materie prime critiche utilizzate per produrre semiconduttori e altre tecnologie essenziali.

"Basta una decisione da parte delle autorità, per esempio cinesi, di non esportare più alcune materie prime rare che loro hanno e si blocca tutta la catena, tutta la filiera", ha avvertito Cospito.

Un rischio che non riguarda soltanto l'elettronica. Anche l'industria farmaceutica, ha spiegato, può trovarsi in difficoltà se viene improvvisamente a mancare un principio attivo prodotto fuori dall'Europa.

Da qui la necessità di considerare la sicurezza come una componente strutturale delle strategie industriali. Cospito ha richiamato la propria esperienza presso Avio, dove aveva avuto modo di analizzare le vulnerabilità delle catene di fornitura, comprese quelle legate a Russia e Ucraina.

"La sicurezza deve essere certamente un mantra ormai sia a livello aziendale ma anche a livello di Stato", ha sottolineato.

L'Europa, ha aggiunto, si sta attrezzando per ridurre queste dipendenze, ma il recupero dell'autonomia strategica richiederà tempo e decisioni rapide.

Lo spazio come infrastruttura della sicurezza nazionale

Nel suo intervento Cospito ha dedicato particolare attenzione al settore spaziale, ricordando il ruolo pionieristico dell'Italia, che nel 1964 divenne il terzo Paese a mettere in orbita un proprio satellite.

Da allora, ha osservato, il Paese ha costruito una filiera scientifica, tecnologica e industriale di primo piano, composta da grandi gruppi, medie imprese e un numero crescente di startup.

Le tecnologie spaziali hanno ormai applicazioni che vanno ben oltre la tradizionale attività di esplorazione. I sistemi di osservazione della Terra consentono, per esempio, di monitorare e proteggere infrastrutture critiche, mentre la ricerca condotta nello spazio apre nuove possibilità nella medicina, nella prevenzione dei fenomeni atmosferici e nella gestione delle sfide climatiche.

In questa prospettiva, anche il sostegno alla riconversione di imprese attive in settori industriali maturi verso lo spazio e la difesa può diventare, secondo Cospito, uno strumento di sicurezza nazionale, contribuendo a rafforzare la resilienza e l'autonomia tecnologica italiana.

La diplomazia spaziale tra Stati Uniti, Russia e Cina

C'è infine una dimensione geopolitica che, secondo l'ambasciatore, merita particolare attenzione: lo spazio può rappresentare uno dei pochi ambiti nei quali le grandi potenze continuano a trovare occasioni di collaborazione.

Cospito ha richiamato la propria esperienza nei lavori del COPUOS, il Comitato delle Nazioni Unite per l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico, raccontando di aver assistito a New York a un momento di cooperazione multilaterale tra rappresentanti russi, cinesi, americani ed europei.

Un esempio che, a suo giudizio, dimostra come la diplomazia spaziale possa contribuire anche ad affrontare altre tensioni internazionali.

A conclusione dell'intervento, Cospito ha richiamato le parole attribuite al cosmonauta Yuri Gagarin sulla Terra osservata dall'orbita, senza frontiere né confini.

Una visione che sulla Terra resta un'utopia, ha osservato, ma che nello spazio può ancora rappresentare un punto di partenza per la cooperazione internazionale.