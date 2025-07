Sicurezza sul lavoro: Ordine ingegneri Milano, 'più formazione, prevenzione e tecnologia'

Formazione fin dalla giovane età, educazione alla prevenzione e utilizzo nei cantieri delle nuove tecnologie a tutela dei lavoratori. È l'appello dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano per una maggiore sicurezza sul lavoro, lanciato in occasione del seminario 'La cultura della sicurezza nei cantieri", organizzato a Palazzo Lombardia a Milano in collaborazione con la CROIL - Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia. L'iniziativa, che ha riunito istituzioni, professionisti, tecnici e formatori, è stata aperta dalle parole della Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Milano, Carlotta Penati.