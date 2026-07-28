SisalTipster si rinnova e diventa SisalClub

Sisal annuncia il rebranding di SisalTipster, che da oggi diventa SisalClub. Un nuovo nome che racconta l’evoluzione di un progetto nato per offrire agli appassionati di sport uno spazio di confronto e analisi sul calcio, diventato negli anni un punto di riferimento grazie a contenuti autorevoli, competenza e qualità editoriale. Oggi quel patrimonio si apre a un orizzonte più ampio. Pur mantenendo saldo il legame con lo sport, SisalClub evolve per raccontare tutte le passioni che animano la community Sisal. Dal calcio al basket, dai grandi eventi sportivi al Festival di Sanremo, fino ai temi di entertainment e cultura pop, SisalClub vuole essere il luogo digitale in cui seguire ciò che conta, confrontarsi, e condividere esperienze for fun. Perché il divertimento è ancora più coinvolgente quando diventa un’esperienza condivisa.

Il cambio di nome riflette questa evoluzione. SisalClub esprime l’idea di uno spazio aperto, dinamico e partecipativo, dove le persone possono ritrovarsi intorno alle proprie passioni, confrontarsi e vivere insieme i momenti che generano interesse ed emozione. Cambia il nome, ma resta immutato l’approccio che ha guidato il progetto fin dalla sua nascita: offrire contenuti di qualità, autorevoli e rilevanti, capaci di alimentare conversazioni autentiche e costruire una relazione duratura e bidirezionale con la community.

"Con SisalClub inauguriamo una nuova fase del nostro percorso. Siamo nati parlando di calcio e, nel tempo, abbiamo costruito una relazione di fiducia con una community che riconosce nei nostri contenuti competenza, autorevolezza e qualità. Oggi vogliamo mettere lo stesso approccio al servizio di un universo di passioni più ampio, accompagnando le persone nei momenti che seguono con maggiore interesse e coinvolgimento. Lo sport continua a essere il nostro punto di partenza, ma il nostro racconto si estende anche ai grandi eventi, all’intrattenimento e a tutto ciò che genera conversazione e partecipazione. SisalClub vuole essere il luogo digitale dove informarsi, confrontarsi, vivere esperienze for fun e condividere le proprie passioni con una community sempre più ampia", dichiara Raffaela Leoni, marketing senior director di Sisal.

Il rebranding è accompagnato anche da un’evoluzione dell’identità visiva. Il nuovo logo mantiene un forte legame con l’identità storica del brand Sisal, valorizzando la parola 'Club' attraverso una tipografia più decisa, distintiva e contemporanea. La palette cromatica rimane coerente con l’universo visivo Sisal e si arricchisce di un verde più brillante, che rafforza l’idea di energia, positività e dinamismo, espressione di una piattaforma sempre più orientata alla partecipazione e alla condivisione.

Il progetto vive attraverso un ecosistema digitale composto da sito, Instagram, Facebook, TikTok e YouTube, accompagnando la community nei luoghi in cui oggi nascono le conversazioni e si condividono le passioni.

Con SisalClub, Sisal apre una nuova fase del proprio percorso editoriale e digitale: un ecosistema in continua evoluzione che unisce contenuti, esperienze for fun e conversazioni, accompagnando una community sempre più ampia nei momenti che ama vivere e condividere. Un luogo in cui le passioni si incontrano e diventano esperienze da vivere insieme.