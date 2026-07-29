circle x black
Cerca nel sito
 

Slovacchia: caccia a investimenti auto cinesi

La Slovacchia cerca attivamente investimenti cinesi nel settore auto, con il presidente Pellegrini in trattative per attrarre un nuovo produttore automobilistico dalla Cina.

Il presidente della Repubblica slovacca Peter Pellegrini, a sinistra, con il presidente cinese Xi Jinping - Fotogramma/Ipa
Il presidente della Repubblica slovacca Peter Pellegrini, a sinistra, con il presidente cinese Xi Jinping - Fotogramma/Ipa
29 luglio 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Slovacchia sta cercando di attrarre investimenti da una casa automobilistica cinese ed è già in trattative con un potenziale investitore. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Peter Pellegrini dopo un incontro a Pechino, senza però rivelarne il nome.

Pellegrini ha affermato che la Slovacchia è desiderosa di attrarre ulteriori investimenti cinesi nelle tecnologie moderne e nell'industria automobilistica. Lo scorso anno, l'azienda cinese Gotion ha avviato la costruzione di uno stabilimento per la produzione di celle per batterie in Slovacchia, per un investimento di circa 1,2 miliardi di euro.

"Posso anticipare che, nella lista dei potenziali investimenti, subito dopo Gotion c'è un'altra casa automobilistica cinese che potrebbe decidere di avviare la produzione in Slovacchia", ha dichiarato Pellegrini. Tuttavia, non ha rivelato il nome dell'azienda, spiegando che l'investimento non è ancora stato approvato.

Secondo Pellegrini, la Slovacchia dovrebbe cercare di attrarre la produzione da case automobilistiche cinesi, che rappresentano una forte concorrenza per le aziende europee nel settore delle auto elettriche.

Qualora un marchio automobilistico cinese decidesse di produrre in Slovacchia, Bratislava potrebbe creare una zona industriale ad hoc.

Pellegrini non ha escluso la possibilità che un investitore cinese possa rilevare uno stabilimento appartenente a una delle case automobilistiche europee, qualora queste decidessero di lasciare la Slovacchia a causa di un calo della produzione.

Parlando oggi dopo i colloqui a Pechino, dove ha incontrato, tra gli altri, il primo ministro Li Qiang, Pellegrini ha affermato che la Slovacchia desidera mantenere buoni rapporti con la Cina. "La Slovacchia è una sostenitrice di buoni rapporti tra l'Unione Europea e la Cina", ha dichiarato in una conferenza stampa.

Secondo il presidente, le relazioni tra l'Ue e Pechino sono attualmente tese a causa di tensioni e questioni irrisolte, come il significativo deficit commerciale a favore della Cina. Pellegrini si è detto favorevole a un dialogo costruttivo con la Cina, posizione condivisa anche dal primo ministro Li. "Entrambi abbiamo respinto le guerre commerciali", ha aggiunto Pellegrini.

Pellegrini ha anche affermato, via social, di aver discusso con Li Qiang la possibile creazione di un collegamento aereo diretto tra la Slovacchia e la Cina, che, secondo il presidente della Repubblica, darebbe impulso agli scambi commerciali e al turismo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
auto Slovacchia Cina Peter Pellegrini auto Ue auto elettriche Cina
Vedi anche
Leonardo Maria Del Vecchio, il patrimonio che pesa: eredità, debiti e dossier aperti - Video
Giovani pestano a sangue un anziano in piazza nel Napoletano, il video choc
News to go
Caldo record con l'anticiclone africano e le temperature si impennano
Trump al funerale del senatore Graham, caramelle e stanchezza - Video
Al via demolizione stabilimenti a Ostia, Gualtieri: "Restituiremo spiagge ai cittadini" - Video
Ad Ostia inizia la demolizione dello Shilling, lo stabilimento dei vip - Video
'Un cuore bruciato', la mamma di Domenico: "Non accadano più queste cose, aiutiamo vittime di malasanità"
News to go
Natalità, oltre 6 italiani su 10 rinunciano ad avere figli per motivi economici e sociali
Due mamme orse con i loro sei cuccioli, le straordinarie immagini sui Pirenei
Chiellini: "Dt Italia? Felice alla Juve, supporto a Carnevali" - Video
News to go
Nel mondo 287 milioni di persone convivono con un'epatite virale cronica
Lo psichiatra: "Intelligenza artificiale può dare dipendenza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza