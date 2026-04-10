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Smart glasses, Mazzetti (Meta): "Norme UE mettono a rischio tecnologie innovative"

10 aprile 2026 | 12.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'ipertrofia regolamentare dell'UE negli ultimi 10-15 anni ha portato spesso i consumatori europei a non avere accesso alle ultime tecnologie. Insieme a EssilorLuxottica produciamo smart glasses che hanno integrata l'intelligenza artificiale e danno la possibilità a chi soffre di disabilità, a non vedenti e ipovedenti, di poter ascoltare quello che non riescono a vedere e di poter interagire con l'AI direttamente con la voce nelle loro attività quotidiane. In questo momento però questi device sono minacciati nel loro design da un regolamento che è stato approvato anni fa e che entrerà in vigore il prossimo anno. I competitor negli Stati Uniti o in Cina, senza questo genere di limitazioni, hanno la possibilità di sviluppare i loro prodotti e quindi competere in maniera più aggressiva con un ecosistema che invece si sta sviluppando in Europa e che vede l'Europa in una posizione di leadership. Inoltre, limitando la possibilità di espansione di questi prodotti, si limita anche la possibilità che questi prodotti hanno di difendere i diritti dei cittadini. Lo ha dichiarato Angelo Mazzetti, Public Policy Director di Meta, in occasione dell'incontro promosso da Adnkronos e Meta al Centro studi americani sul tema dell'innovazione tecnologica e della regolamentazione europea.

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