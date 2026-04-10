Smart glasses, Pizzi (Anitec Assinform): "Meta - EssorLuxottica collaborazione d'eccellenza"

"L'Europa può essere sicuramente protagonista nello sviluppo di device di intelligenza artificiale ma ad una condizione: che la regolazione non freni l'innovazione. Questo è un rischio che si può correre, penso soprattutto ad alcune norme, come quella per le batterie, che non tengono spesso conto della capacità tecnologica, in particolare di questi device di piccole dimensioni. Collaborazioni come quelle di Meta e di EssorLuxottica sono esempi di eccellenza di quando la collaborazione tra Made in Italy, quindi produzione Made in Italy, e capacità tecnologica di un player globale riescono a creare prodotti innovativi, competitivi e all'avanguardia". Lo ha dichiarato Letizia Pizzi, Direttrice Generale Anitec Assinform, in occasione dell'incontro promosso da Adnkronos e Meta al Centro studi americani sul tema dell'innovazione tecnologica e della regolamentazione europea.