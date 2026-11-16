Social, bot fuori uso sotto i post dei politici legati a una petizione animalista

Secondo un'analisi dell'esperto di cybersecurity Alessandro Orlowski, che ha utilizzato il tool Metatron per la contro-propaganda, dietro molti dei bot che si sono rivelati 'per sbaglio' sulle pagine dei politici italiani negli scorsi giorni c'è una campagna di digital lobbying eseguita con account falsi o sospetti con commenti focalizzati sui temi dell'agricoltura e dell'allevamento nell'Ue. L'analisi prende in considerazione gli ultimi post (al 14 novembre, quando è stata riportata) degli account dove sono emersi i commenti degli account falsi: il capogruppo europeo Carlo Fidanza, Fdi, e gli europarlamentari Dario Nardella e Camilla Laureti, entrambi Pd, oltre al vicepremier Matteo Salvini. La campagna, che sembra collegata a una petizione firmata da alcune organizzazioni animaliste, emerge soprattutto sotto i post dei primi tre.

L'analisi evidenzia come i commenti di alcuni degli account falsi non siano sempre stati 'rifiutati' dai sistemi Ai generativi. In alcuni casi gli stessi account 'smascherati' sui post di un politico sono riusciti a far passare il loro messaggio in altri commenti. E tutti sembrano sostenere una petizione per i diritti degli animali. In alcuni commenti (come quelli di @pelletier5823, il bot più attivo) si legge che 'le famiglie e gli agricoltori meritano regole eque: i prodotti importati devono rispettare gli stessi standard dei produttori Ue. Sostieni le misure speculari nel voto dell'Omc e firma l'impegno: www.l214.com/pledge-mirror-measures'. Gli stessi commenti rifiutati dalle Ai a volte menzionano proprio quelle stesse 'mirror measures', principalmente sotto i post di Fidanza e dei due europarlamentari.

Il link porta infatti a una petizione in cui si chiede agli europarlamentari di firmare (nei messaggi di errore i bot infatti si 'rifiutano' di cercare di 'convincere' un europarlamentare a poter sostenere una determinata posizione) per estendere il principio di reciprocità europeo per i produttori agricoli extra-Ue agli standard sul benessere degli animali negli allevamenti e durante il trasporto. Non si tratterebbe quindi di commenti il cui intento era 'incensare' il politico proprietario dell'account, come riportato in alcuni casi. La petizione è firmata da diverse organizzazioni animaliste (il che non vuol dire necessariamente che fossero anche collegate all'utilizzo di bot). Nel pdf collegato al link presente su alcuni commenti risultano firmatarie L214, Awo, Free, Cai, project 1882, Efi, Animal law Italia, Animal society.

Già a una prima analisi sembrava evidente il malfunzionamento di una "pipeline" di automazione alimentata da modelli linguistici di intelligenza artificiale che ha pubblicato per errore i messaggi di rifiuto dell'intelligenza artificiale e non i commenti desiderati. Alcuni hanno parlato di un collegamento con il malfunzionamento degli strumenti Microsoft dei giorni scorsi e dei connettori con le piattaforme Ai, usate per scrivere i commenti.

I sistemi automatizzati che gestiscono centinaia di account social falsi si collegano tramite Api (interfacce software) a modelli di Ai generativa (come quelli di OpenAI o Anthropic) per scrivere commenti sempre diversi ed evitare i filtri anti-spam di Meta (Facebook e Instagram). Orlowski ha spiegato all'Adnkronos che in realtà il collegamento con il malfunzionamento di Microsoft 365 è debole, anche se possibile. Semplicemente i gestori di queste reti avevano un vecchio modello di api key; le aziende di intelligenza artificiali Anthropic e OpenAi spesso dismettono alcuni modelli e li sostituiscono con un modello superiore, che magari ha 'guardrail' di sicurezza più avanzati rispetto ai modelli precedenti. Per questo a volte le Ai smettono di esaudire richieste che oltrepassano le linee guida. "Sembra la tipica conseguenza dell'upgrade di un servizio Api, dove le vecchie regole più permissive sono state aggiornate".