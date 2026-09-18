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Sostenibilità: A2A presenta il bilancio territoriale Valtellina-Valchiavenna e il robot subacqueo Teti

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18 settembre 2026 | 18.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Circa 78 milioni di euro il valore generato per il territorio, 15,4 milioni gli investimenti per i quali si registra una crescita del 31% rispetto al 2024, 2.760 GWh di energia rinnovabile prodotta e 1,2 milioni  di tonnellate di CO2 evitate. Sono i numeri emersi dal Bilancio di Sostenibilità Territoriale Valtellina-Valchiavenna di A2A, giunto all'undicesima edizione. L'evento organizzato per la presentazione del rendiconto è stata occasione per presentare anche il progetto sperimentale Teti, un robot subacqueo autonomo per la rimozione dei sedimenti accumulati all'interno dell'invaso idroelettrico che evita lo stop dell'impianto idroelettrico in fase di manutenzione del bacino consentendo così un notevole risparmio di energia.

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