circle x black
Cerca nel sito
 

Sostenibilità, al Salone della CSR si impara giocando e l'arte è live

Sostenibilità, al Salone della CSR si impara giocando e l'arte è live
08 ottobre 2026 | 10.04
Sibilla Bertollini
LETTURA: 2 minuti

Non solo confronti, idee e dialoghi tra imprese, istituzioni e Terzo settore in prospettiva di un futuro sempre più sostenibile, al Salone della CSR c'è spazio anche per l'arte e il gioco responsabile. Bambole, un mini Subbuteo, una scacchiera, pesci decorativi per l'arredo urbano e magliette, tutti realizzati con il riuso di carta, cartone e altri materiali di scarto sono quelli che compaiono in un'area dedicata del Salone; alcuni sono progettati dall'officina di ecodesign ilVespaio, altri direttamente dai ragazzi, anche con disabilità. "Imparare attraverso il fare e imparare attraverso il gioco": è con questo principio, spiega Stefano Castiglioni, co-fondatore de ilVespaio, che sono nate "tante delle attività ludiche qui esposte per promuovere l'economia circolare". L'area non passa inosservata: diversi visitatori si avvicinano curiosi, la maggior parte sono giovani. Sensibili ai temi dello sviluppo sostenibile, in particolare quest'anno i giovani hanno affollato il Salone assistendo con attenzione ai confronti.

Passare dalla consapevolezza all'azione. Anche Altroconsumo ha pensato a un gioco per diffondere la cultura anti-spreco: "è il momento di ripensare le priorità delle nostre scelte, anche quando si tratta di decidere cosa mangiare", si legge su un cartello che delimita lo spazio in cui compaiono -, tutti in cartone, uno scaffale, un frigorifero e su un tavolo frutta, verdura e altro cibo. I visitatori devono mettersi alla prova inserendo gli alimenti negli scomparti giusti del frigo oppure sugli scaffali, poi attraverso speciali visori, creati appositamente, che leggono la data di scadenza e imparare così la differenza tra "da consumarsi preferibilmente entro" e "da consumarsi entro". "Non si tratta solo di un gioco, noi vogliamo essere vicini ai cittadini far capire che la sostenibilità non è un vocabolo così 'campato in aria', ma qualcosa di concreto che riguarda tutti noi", evidenziano dall'associazione.

All'entrata del Salone della CSR, alla Bocconi di Milano, colpisce la grande opera live del collettivo milanese Orticanoodles: Look Beyond, libera interpretazione su grandi pannelli del tema 'Andare oltre' che caratterizza quest'anno l'evento, prende forma, ora dopo ora, sotto gli occhi dei visitatori. "Per noi 'andare oltre' significa avere un pallino. Tradotto, significa avere una passione che permette di guardare in modo differente", racconta Walter "Wally" Contipelli degli Orticanoodles. "Abbiamo rappresentato gli elementi per 'andare oltre', primo fra tutti la conoscenza, la città, il sogno, con la barchetta del bambino che la lascia andare verso destinazioni inaspettate e poi il timone che significa scegliere una direzione e avere il coraggio di mantenerla. I colori chiaramente rimandano alla natura. Ora il racconto è intero, ma dopo il Salone l'installazione verrà smontata e i pannelli donati a sei scuole milanesi, ciascuna quindi avrà una parte del racconto".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sostenibilità Salone della Csr Orticanoodles ilVespaio Altroconsumo giochi responsabili
Vedi anche
News to go
Dalle bollette al carburante fino agli alimenti, ecco quanto sono cresciuti prezzi
Un MiG-29 ucraino distrugge un drone russo con il suo cannone di bordo - Video
Gattuso e il segreto della Lazio: "Lavoro e rispetto" - Video
Dottorato honoris causa a Vasco Rossi: "Dopo 50 anni posso diventare una tesi di laurea..." - Video
7 ottobre, Mattarella condanna attacco di Hamas e ricorda la crisi a Gaza - Video
Meloni dal Med9 di Spalato guarda all'Italia e valuta nuovo taglio accise - Videonews della nostra inviata
Ambasciatore Varricchio: "Chip non siano campo di nuovo scontro globale, usare diplomazia" - Video
Ddl antisemitismo, la comunità ebraica: "Alla legge serve maggiore sostegno" - Video
AdnFinance, Conte (Anasf): "Truffe finanziarie in aumento, attenti ai rendimenti troppo alti"
Malagò: "Incomprensioni con Buonfiglio? Termine eufemistico" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante
Rispunta il disturbatore tv Paolini, l'appello a Malagò: "Riporti l'Italia al Mondiale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza