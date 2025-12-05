circle x black
Sostenibilità: Alfani (Versalis), 'puntiamo a sviluppo piattaforme bio, di circolarità e di specializzazione'

05 dicembre 2025 | 14.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Come Versalis abbiamo annunciato un importante piano di trasformazione che da un lato va verso la riduzione del perimetro della chimica di base e dall'altro guarda allo sviluppo di nuove piattaforme sostenibili, come le piattaforme bio, di circolarità e di specializzazione. Con questo obiettivo e questa visione, stiamo sviluppando una serie di tecnologie complementari per raggiungere i massimi livelli di sostenibilità". Così, Adriano Alfani, amministratore delegato Versalis di Eni, in occasione dell'evento inaugurale della mostra Oltreplastica, curata da Frida Doveil e realizzata da ADI Design Museum con il supporto di Eni, Main Partner, con la presenza in mostra di Versalis con Novamont e Finproject. L'esposizione nasce con l'intento di rendere evidenti tutte le possibilità che il design ha oggi a disposizione per compiere scelte responsabili quando utilizza la plastica.

