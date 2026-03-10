Sostenibilità: Alperia, rating EcoVadis da record, Gruppo entra nel miglior 1% globale

EcoVadis è uno dei principali sistemi globali di valutazione Esg e analizza oltre 100mila aziende nel mondo sulla base di quattro pilastri: ambiente, lavoro e diritti umani, etica e acquisti sostenibili

Alperia entra nel ristretto gruppo delle aziende più sostenibili al mondo. Il nuovo rating EcoVadis assegna al gruppo energetico un punteggio di 89 su 100, collocandolo nel 99esimo percentile: un risultato che la colloca tra il miglior 1% delle imprese valutate a livello internazionale per performance ambientali, sociali ed etiche. E' quanto fa sapere l'azienda in una nota in cui spiega che il rating EcoVadis è uno dei principali sistemi globali di valutazione Esg e analizza oltre 100mila aziende nel mondo sulla base di quattro pilastri: ambiente, lavoro e diritti umani, etica e acquisti sostenibili.

Il punteggio nell’area ambientale è cresciuto progressivamente negli ultimi anni, passando da 70/100 nel 2022 a 89/100 nel 2025, segno di un miglioramento strutturale delle performance. Alla base di questo risultato - spiega l'azienda - ci sono interventi concreti lungo tutta la filiera energetica: la modernizzazione degli impianti idroelettrici, la digitalizzazione dei sistemi di monitoraggio e l’introduzione di tecnologie di manutenzione predittiva hanno migliorato l’efficienza produttiva e ridotto sprechi ed emissioni. Parallelamente, gli investimenti nelle infrastrutture di rete e nei progetti di resilienza climatica stanno rendendo gli impianti più robusti di fronte agli eventi meteorologici estremi. Il lavoro sul fronte ambientale riguarda anche la tutela degli ecosistemi: negli ultimi anni sono stati avviati interventi per la salvaguardia della biodiversità e il recupero degli habitat naturali, insieme a una gestione più attenta dei deflussi idrici e dei bacini idroelettrici.

Il risultato più alto arriva dall’area Labor & Human Rights, dove Alperia ottiene 97/100, in forte crescita rispetto ai 70 punti del 2022. Il miglioramento riflette una strategia che punta sul capitale umano: politiche di diversità e inclusione, programmi di formazione continua e iniziative di ascolto organizzativo sono diventati parte integrante della cultura aziendale. Tra i risultati più significativi figurano la certificazione per la parità di genere Uni/PdR 125 e la certificazione Iso 45001 per la salute e sicurezza sul lavoro.

E ancora: il punteggio EcoVadis nell’area Ethics raggiunge 80/100, con un miglioramento di circa 30 punti rispetto al 2022. Il risultato riflette il rafforzamento dei sistemi di compliance, anticorruzione e controllo interno, ma anche una crescente integrazione della sostenibilità nei processi decisionali e nei meccanismi di accountability aziendale. Sul piano tecnologico, Alperia ha consolidato la propria infrastruttura di sicurezza informatica ottenendo le certificazioni Iso 27001, Iso 27701, Iso 27017 e Iso 27018, standard internazionali per la protezione dei dati e la gestione responsabile delle informazioni.

Un progresso significativo riguarda anche il pilastro degli acquisti sostenibili, dove il punteggio è passato da 50/100 nel 2022 a 79/100. Il gruppo ha introdotto criteri Esg nei processi di qualificazione e nelle gare per i fornitori, incentivando l’adozione di standard ambientali e sociali più avanzati lungo tutta la filiera. È inoltre in corso un progetto strutturato di valutazione Esg della supply chain, che mira a monitorare e migliorare le performance dei partner commerciali.

“Il rating EcoVadis conferma che la sostenibilità non è un elemento accessorio della nostra attività, ma una componente strutturale del modello industriale di Alperia - spiega Luis Amort, direttore generale di Alperia - Essere tra l’1% delle aziende migliori a livello globale significa che il lavoro fatto negli ultimi anni - dagli investimenti negli impianti e nelle reti alla governance, fino alla gestione della supply chain - sta producendo risultati concreti e misurabili. Per un gruppo energetico questo significa soprattutto accompagnare la transizione energetica con infrastrutture più efficienti, innovazione tecnologica e servizi sempre più sostenibili per famiglie e imprese. È un risultato che nasce dal lavoro quotidiano delle nostre persone e che ci spinge a continuare su questa strada, rafforzando il ruolo di Alperia come attore della trasformazione energetica in Italia”.