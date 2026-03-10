circle x black
Sostenibilità: Alperia, rating EcoVadis da record, Gruppo entra nel miglior 1% globale

EcoVadis è uno dei principali sistemi globali di valutazione Esg e analizza oltre 100mila aziende nel mondo sulla base di quattro pilastri: ambiente, lavoro e diritti umani, etica e acquisti sostenibili

10 marzo 2026 | 11.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Alperia entra nel ristretto gruppo delle aziende più sostenibili al mondo. Il nuovo rating EcoVadis assegna al gruppo energetico un punteggio di 89 su 100, collocandolo nel 99esimo percentile: un risultato che la colloca tra il miglior 1% delle imprese valutate a livello internazionale per performance ambientali, sociali ed etiche. E' quanto fa sapere l'azienda in una nota in cui spiega che il rating EcoVadis è uno dei principali sistemi globali di valutazione Esg e analizza oltre 100mila aziende nel mondo sulla base di quattro pilastri: ambiente, lavoro e diritti umani, etica e acquisti sostenibili.

Il punteggio nell’area ambientale è cresciuto progressivamente negli ultimi anni, passando da 70/100 nel 2022 a 89/100 nel 2025, segno di un miglioramento strutturale delle performance. Alla base di questo risultato - spiega l'azienda - ci sono interventi concreti lungo tutta la filiera energetica: la modernizzazione degli impianti idroelettrici, la digitalizzazione dei sistemi di monitoraggio e l’introduzione di tecnologie di manutenzione predittiva hanno migliorato l’efficienza produttiva e ridotto sprechi ed emissioni. Parallelamente, gli investimenti nelle infrastrutture di rete e nei progetti di resilienza climatica stanno rendendo gli impianti più robusti di fronte agli eventi meteorologici estremi. Il lavoro sul fronte ambientale riguarda anche la tutela degli ecosistemi: negli ultimi anni sono stati avviati interventi per la salvaguardia della biodiversità e il recupero degli habitat naturali, insieme a una gestione più attenta dei deflussi idrici e dei bacini idroelettrici.

Il risultato più alto arriva dall’area Labor & Human Rights, dove Alperia ottiene 97/100, in forte crescita rispetto ai 70 punti del 2022. Il miglioramento riflette una strategia che punta sul capitale umano: politiche di diversità e inclusione, programmi di formazione continua e iniziative di ascolto organizzativo sono diventati parte integrante della cultura aziendale. Tra i risultati più significativi figurano la certificazione per la parità di genere Uni/PdR 125 e la certificazione Iso 45001 per la salute e sicurezza sul lavoro.

E ancora: il punteggio EcoVadis nell’area Ethics raggiunge 80/100, con un miglioramento di circa 30 punti rispetto al 2022. Il risultato riflette il rafforzamento dei sistemi di compliance, anticorruzione e controllo interno, ma anche una crescente integrazione della sostenibilità nei processi decisionali e nei meccanismi di accountability aziendale. Sul piano tecnologico, Alperia ha consolidato la propria infrastruttura di sicurezza informatica ottenendo le certificazioni Iso 27001, Iso 27701, Iso 27017 e Iso 27018, standard internazionali per la protezione dei dati e la gestione responsabile delle informazioni.

Un progresso significativo riguarda anche il pilastro degli acquisti sostenibili, dove il punteggio è passato da 50/100 nel 2022 a 79/100. Il gruppo ha introdotto criteri Esg nei processi di qualificazione e nelle gare per i fornitori, incentivando l’adozione di standard ambientali e sociali più avanzati lungo tutta la filiera. È inoltre in corso un progetto strutturato di valutazione Esg della supply chain, che mira a monitorare e migliorare le performance dei partner commerciali.

“Il rating EcoVadis conferma che la sostenibilità non è un elemento accessorio della nostra attività, ma una componente strutturale del modello industriale di Alperia - spiega Luis Amort, direttore generale di Alperia - Essere tra l’1% delle aziende migliori a livello globale significa che il lavoro fatto negli ultimi anni - dagli investimenti negli impianti e nelle reti alla governance, fino alla gestione della supply chain - sta producendo risultati concreti e misurabili. Per un gruppo energetico questo significa soprattutto accompagnare la transizione energetica con infrastrutture più efficienti, innovazione tecnologica e servizi sempre più sostenibili per famiglie e imprese. È un risultato che nasce dal lavoro quotidiano delle nostre persone e che ci spinge a continuare su questa strada, rafforzando il ruolo di Alperia come attore della trasformazione energetica in Italia”.

Alperia Ecovadis rating sostenibilità
