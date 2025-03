“Insieme a Findus lavoriamo dal 2020 nell’ambito del manifesto Fish for Good, mettendo in acqua soluzioni concrete ad impatto misurabile per proteggere le nostre acque dall’inquinamento da plastiche e microplastiche”. Lo dichiara Lajal Andreoletti, responsabile progetti ambientali di LifeGate, all’evento ‘100%: il nostro percorso di sostenibilità’, organizzato oggi a Milano da Findus, azienda leader nel settore dei surgelati.