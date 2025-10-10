Sostenibilità: Di Poce (Nespresso Italiana), 'da 16 anni impegnati in riciclo nostre capsule di caffè in alluminio'

"L'approccio che Nespresso Italiana sta seguendo è quello di sviluppare un impegno sul territorio italiano, quindi a livello nazionale, con un focus specifico sul riciclo delle nostre capsule di caffè in alluminio. Nel 2011, infatti, abbiamo lanciato il programma da Chicco a Chicco, che permette di riciclare le capsule in alluminio e di far sì che i due elementi, l'alluminio e il residuo di caffè, che compongono le capsule possano avere una seconda vita". Con queste dichiarazioni, Matteo Di Poce, specialista in sostenibilità Nespresso Italiana, è intervenuto in occasione della tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, in svolgimento all'università Bocconi di Milano