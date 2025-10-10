circle x black
Cerca nel sito
 

Sostenibilità: Di Poce (Nespresso Italiana), 'da 16 anni impegnati in riciclo nostre capsule di caffè in alluminio'

10 ottobre 2025 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'approccio che Nespresso Italiana sta seguendo è quello di sviluppare un impegno sul territorio italiano, quindi a livello nazionale, con un focus specifico sul riciclo delle nostre capsule di caffè in alluminio. Nel 2011, infatti, abbiamo lanciato il programma da Chicco a Chicco, che permette di riciclare le capsule in alluminio e di far sì che i due elementi, l'alluminio e il residuo di caffè, che compongono le capsule possano avere una seconda vita". Con queste dichiarazioni, Matteo Di Poce, specialista in sostenibilità Nespresso Italiana, è intervenuto in occasione della tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, in svolgimento all'università Bocconi di Milano

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza