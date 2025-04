Sostenibilità, i risultati del primo trimestre 2025 di Schneider Electric

Schneider Electric, attiva nella digitalizzazione della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato i risultati raggiunti nel primo trimestre del 2025 nel suo programma per la sostenibilità Schneider Sustainability Impact (Ssi). L’azienda ha raggiunto un punteggio di 7,95 su 10, procedendo verso l’obiettivo di 8,80/10 stabilito per la fine dell’anno.

Nel gennaio scorso Corporate Knights ha riconosciuto in Schneider Electric l’azienda più sostenibile del mondo. L’impegno per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità nel corso di questo ultimo anno del programma Ssi in corso resta immutato, infatti nel primo trimestre del 2025 Schneider ha registrato progressi significativi in varie aree.

L’azienda ha aiutato i suoi clienti a risparmiare ed evitare quasi 700 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, attraverso l’uso delle sue soluzioni. Questo traguardo coincide con l’avvio di un secondo programma di acquisto di energia (Ppa - Power Purchase Agreement) nel quadro dell’iniziativa Energize; grazie al programma, quattro aziende globali del settore sanitario potranno acquistare 245 GWh di energia rinnovabile all’anno per i prossimi dieci anni. Schneider Electric ha anche aumentato i suoi sforzi per ridurre le emissioni di anidride carbonica a monte, ottenendo una riduzione del 42% delle emissioni prodotte dai suoi 1.000 fornitori più importanti.

Anche se gli obiettivi fissati per fine 2025 sono già stati raggiunti con oltre un anno di anticipo, Schneider ha continuato ad agire per combattere la povertà e sostenere le comunità locali. Ad oggi, 56 milioni di persone hanno ottenuto accesso all’energia grazie a iniziative che sviluppano soluzioni per fornire energia pulita a istituzioni educative, strutture sanitarie, piccole imprese e al settore agricolo. A ciò si aggiunge la recente decisione di aderire all’iniziativa Rise Ahead Pledge: in questo quadro Schneider Electric sta lavorando per ampliare l’accesso ai servizi essenziali e promuovere lo sviluppo socio-economico, focalizzandosi in particolare sul tema della povertà energetica e sul promuovere iniziative di impact investing nei mercati meno sviluppati.

Nei paesi in cui Schneider è presente proseguono le oltre 200 iniziative avviate a partire dal 2021, volte a produrre impatto positivo a livello locale. Sono programmi che puntano a sostenere le comunità locali e dare loro nuovi strumenti di crescita, con attività formative, progetti per aumentare la resilienza energetica, attività ambientali e molto altro. Per esempio, Schneider Electric UK e la Tottenham Hotspur Foundation hanno lanciato di recente un programma educativo sulle Stem per la scuola primaria, che prevede workshop interattivi e risorse digitali dedicati alle competenze chiave per un futuro sostenibile.

“Crediamo nella possibilità di migliorare la qualità della vita, il reddito, l’accesso all’educazione e ad un’energia pulita e affidabile siglando partnership forti con altre aziende, istituzioni, partner e comunità locali - ha dichiarato Chris Leong, Chief Sustainability Officer di Schneider Electric - Sono particolarmente orgogliosa dell’impegno indefesso con cui le nostre persone agiscono per trasformare le nostre ambizioni in azioni, nei modi più diversi: dallo sviluppo di soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale alle attività a favore delle comunità in cui operiamo. Insieme stiamo trasformando in realtà l’unione tra progresso e sostenibilità”.