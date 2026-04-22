circle x black
Cerca nel sito
 

Sostenibilità: premiate da Gruppo Iren le 10 migliori tesi universitarie sui temi Esg

22 aprile 2026 | 13.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Premio Esg Challenge Iren si conferma un'iniziativa di riferimento in Italia per promuovere la cultura della sostenibilità tra le nuove generazioni. Giunto alla quarta edizione, l'evento ha premiato le migliori tesi universitarie dedicate ai temi Esg (ambientali, sociali e di governance), valorizzando il contributo di giovani talenti provenienti da tutto il Paese. Nella suggestiva cornice del Collegio Alberoni di Piacenza, il Gruppo Iren ha ribadito il proprio impegno nel sostenere ricerca e innovazione responsabile. Durante l'evento è emersa con forza l'importanza strategica della sostenibilità per il futuro dell'azienda e dei territori. Un valore condiviso anche dalle istituzioni locali, che riconoscono nell'iniziativa un'opportunità concreta di crescita per i giovani e per la comunità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Energia, Orsini: "Sugli scaffali iniziano a mancare prodotti, Ue si svegli"
News to go
Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza