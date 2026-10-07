Sostenibilità: Strambaci (Alperia Group), 'accompagnamo clienti a 360°: dalla consulenza alla fornitura di tecnologie'

"Siamo fortemente convinti che il valore distintivo del Gruppo Alperia nell'accompagnare un'azienda in un percorso di decarbonizzazione sia quello di mettere a disposizione un unico interlocutore che può supportarla in tutte le fasi del percorso. Partiamo da un'attività consulenziale, tecnica e strategica, che permette di individuare le modalità di intervento e le opportunità di miglioramento, e poi passiamo alla pratica mettendo a disposizione del cliente le tecnologie: quelle più 'comuni', come il fotovoltaico e il miglioramento dell'impiantistica, ma anche e soprattutto la nostra tecnologia proprietaria Sybil". Così Ilenia Strambaci, Decarbonization business developer Alperia Group, al workshop 'From ESG Targets to Operational Results: How Pharma Sites Turn Sustainability into Action', organizzato da Alperia nell'ambito del CPHI Sustainability Summit, a sua volta parte di CPHI Milan 2026, la più grande manifestazione al mondo dedicata agli ingredienti e alle tecnologie farmaceutiche, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano fino all'8 ottobre.